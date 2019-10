Successos.- Detingut per 30 robatoris amb força en finques de la Part Forana de Mallorca

Publicado 9/10/2019 17:27:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha informat aquest dimecres de la detenció d'un home de 34 anys com a presumpte autor d'almenys 30 robatoris amb força en cases de camp, finques agrícoles i ramaderes de Sa Pobla, Muro, Llubí, Campanet, Selva, Inca, Mancor de la Vall i Binissalem.

Segons ha apuntat en un comunicat l'Institut Armat, el detingut accedia a l'interior de les explotacions de matinada forçant portes o finestres de les casetes d'eines, naus agrícoles i cases de camp, i sostreia les bateries de la maquinària agrícola i eines.

Posteriorment, venia els efectes robats en diferents empreses de reciclatge o de compravenda de segona mà.

Després de la seva detenció, s'han recuperat quatre vehicles que havia robat i que l'autor utilitzava per desplaçar-se fins a les zones on perpetrava els il·lícits, un total de 300 quilos de bateries de motors de reg, així com diversa maquinària i eines.

Tots els efectes recuperats han estat lliurats als seus propietaris. El jutge ha decretat l'ingrés a la presó del detingut.