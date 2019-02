Successos.- Els Bombers controlen l'incendi d'un garatge subterrani en Pont d'Inca

Publicado 20/2/2019 12:18:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de Mallorca es troben en aquests moments sufocant un incendi que s'ha declarat aquest dimecres en un garatge subterrani d'un edifici de dues plantes a Es Pont d'Inca (Marratxí).

Segons ha informat Bombers de Mallorca a Europa Press, l'alerta s'ha donat a les 9.49 hores d'aquest dimecres al carrer Merlera, 13 d'Es Pont d'Inca.

Les flames s'han iniciat en un pàrquing subterrani d'un edifici de dues plantes i han calcinat completament tres motocicletes i una nevera.

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dotacions del Parc de Bombers d'Inca, de Calvià i els Bombers de Palma, que es troben en aquests moments ventilant la zona afectada posat que l'incendi està controlat.

No hi ha constància de ferits i les tasques per sufocar les flames continuen.