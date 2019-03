Successos.- Inspeccionen a Mallorca establiments d'hostaleria per l'emissió il·lícita de partits de futbol

Publicado 6/3/2019 17:00:09 CET

Entre el 25 de setembre i 4 de febrer, s'han identificat 101 establiments que emeten de forma il·legal els partits de futbol a Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han inspeccionat establiments d'hostaleria de Mallorca per "l'emissió il·lícita de partits de futbol" ja que, presumptament, els responsables d'aquests establiments posaven a la disposició dels seus clients i sense autorització contingut protegit per drets d'autor.

Segons han informat en un comunicat, aquest dimarts a partir de les 21.00 hores, en ocasió de la celebració d'un partit de la Champions League, es va dur a terme un gran desplegament policial en el qual es va comprovar que un 75 per cent dels establiments inspeccionats, es trobaven realitzant aquesta activitat il·lícita a través de diferents modalitats. En concret, es van inspeccionar establiments de Palma, Calvià, Consell, Inca, Alcúdia, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Villafranca, Manacor i Felanitx.

En l'operatiu van participar membres de la Brigada Provincial de Policia Judicial, així com de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres, Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana, integrants de les Comissaries de Districte de Palma (Centre, Oest i Platja), i funcionaris de la Comissaria Local de Manacor.

Durant l'operació, es va realitzar la pràctica simultanejada de registres en els locals suposadament infractors, amb la finalitat d'acreditar l'emissió del contingut protegit, i es va procedir a la intervenció dels decodificadors o elements tècnics similars que permeten la comissió dels delictes investigats en aquells locals que els tinguessin.

Els agents van comprovar que la modalitat més comuna utilitzada per a l'emissió il·lícita dels partits era la utilització d'un decodificador 'vitaminat', al que il·legalment se li havia alterat el firmware per poder decodificar el senyal privat i accedir al seu visionat, en uns altres a través d'IPTV en el propi televisor.

L'operació continua oberta a costa de la presa de declaració dels responsables dels fets delictius investigats i de l'anàlisi tècnica dels equips intervinguts.

Segons ha informat la Policia, el passat 14 de febrer es va interposar una denúncia per uns presumptes fets delictius contra la propietat intel·lectual i contra els serveis de radiodifusió de serveis televisius de caràcter condicional.

En l'escrit s'exposava que el denunciant és l'única concessionària de les facultats de comercialització conjunta dels drets audiovisuals del Campionat Nacional de Lliga de Primera i Segona Divisió i de la Copa de la seva Majestat El Rei (excepte la final), així com des de la present temporada futbolística 2018/19 la Champions i l'Europa League; d'igual forma té atribuïdes les funcions de producció i realització de l'enregistrament audiovisual.

Actualment, l'emissió televisiva dels partits de futbol de les competicions organitzades pel denunciant es realitza sota un servei de pagament i sobre la base d'un accés condicional com és la codificació del senyal audiovisual. Les emissions "legals" dels partits de futbol, per als establiments públics, es propicien per mitjà de l'accés condicional a través d'un concret i específic canal de televisió.

Així, qualsevol establiment públic que emeti partits de futbol de Primera o Segona Divisió, de la Copa de S. M. El Rei, o de la Champions League, hauria de fer-ho a través del canal legalment establert.

Des del dia 25 de setembre de 2018 fins al 4 de febrer de 2019, els inspectors del canal legal que pot emetre aquests partits, han detectat, identificat i documentat degudament, l'existència d'un total de 101 establiments públics que emeten de forma il·legal els partits de futbol a Mallorca, actes que representen un perjudici econòmic de 103.258 euros.

Per això, en cadascun dels establiments públics en els quals difonen el senyal televisiu sense autorització, s'ha realitzat una comprovació per part d'un inspector de l'empresa denunciant i en molts dels establiments es va observar que els aparells decodificadors que donen accés no consentit als canals de pagament estaven situats a la vista dels clients.

Els establiments que figuren en la denúncia, arran de la qual es van iniciar les actuacions policials en el marc de la denominada operació 'Themis', es troben situats en diversos termes municipals de Mallorca.