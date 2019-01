Successos.- L'avís per la desaparició del veler 'Dreamland' arriba a tot el Mediterrani Occidental

Publicado 22/1/2019 16:44:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'avís de cerca de l'embarcació 'Dreamland' ha arribat a clubs nàutics i pesquers de tot el Mediterrani occidental per alertar de la desaparició del veler amb tres tripulants que el passat 5 de gener va salpar de Palma i de la qual no es tenen notícies des de llavors.

Així ho han confirmat fonts de Salvament Marítim a Europa Press, detallant que s'ha enviat un correu massiu de rastreig a tots els clubs nàutics i pesquers de l'Estat espanyol així com a la resta de països membres del Mediterrani occidental. Així, països com França, Itàlia, el Marroc i Algèria estan avisats de la desaparició del veler.

D'acord als estudis i càlculs de corrents, podria ser que l'embarcació estigués sent arrossegada pels corrents i els vents cap a les costes del Nord d'Àfrica i d'Algèria.

D'altra banda, des de Salvament Marítim han detallat que el dia 10 de gener es va dur a terme un rastreig a la recerca dels tres tripulants. No obstant això, el servei d'emergències ha detallat que estan avisats que hi ha una embarcació de la qual no tenen notícia des del passat 17 de gener, moment en què es va activar la patrulla a la recerca del vaixell desaparegut.

Així, les unitats de Salvament Marítim de la Guàrdia Civil i l'Institut Armat estan realitzant tasques d'investigació amb la finalitat d'esclarir la cerca de l'embarcació desapareguda amb tres tripulants a bord de la qual no es té notícia des del passat 5 de gener, quan l'embarcació va salpar des de Palma en direcció a Eivissa.

VERSIONS CONTRADICTÒRIES

Per la seva banda, fonts de la Guàrdia Civil han detallat a Europa Press que la denúncia per la desaparició del veler en el qual viatjaven els tres tripulants es va presentar a la Policia Nacional d'Alacant el passat 11 de gener.

En aquest sentit, el fill d'un dels desapareguts, Álvaro Aguirre, ha declarat que ell i la seva família van acudir a la Guàrdia Civil a interposar una denúncia per desaparició el passat dia 11 de gener. Segons Aguirre, l'actuació de la Benemérita es va limitar a comprovar que el patró havia arribat a Palma i que no havia agafat cap vol.

"En aquest moment, van enviar la denúncia a la Guàrdia Civil d'Eivissa, i des d'aquí la van reexpedir a Alacant, explicant que és on residia el meu pare", ha explicat. No obstant això, a la Comissaria Nord d'Alacant haurien dit que allà no tenien mitjans per cercar i van reexpedir la denúncia a la UDEF, segons el fill del desaparegut. "La darrera notícia que tinc és que ahir li ha tornat a arribar la denúncia a la Guàrdia Civil de Palma", ha afegit.