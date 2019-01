Successos.- Retiren la balena encallada a Cala Millor i en una setmana hi haurà l'informe preliminar de necròpsia

Publicado 29/1/2019 16:47:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Gen. (EUROPA PRESS) -

La balena de 15,45 metres que estava encallada a Cala Millor des del diumenge, ha quedat totalment retirada a les 15.00 hores d'aquest dimarts de l'arena de la platja i en una setmana es presentarà l'informe preliminar de la necròpsia, encara que en aquesta no es determinen "les causes exactes" de la seva mort.

Segons han informat fonts de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Pesca a Europa Press, caldrà esperar, en aquest sentit, "entre un i dos mesos" a tenir les anàlisis de laboratori.

En aquesta mateixa línia, han explicat que s'han escoltat diverses especulacions com, per exemple, que estava malalta i desorientada o que va xocar contra una barca, però han assegurat que "no es pot confirmar res fins a rebre aquests resultats científics".

Així mateix, han afegit que l'operatiu d'investigadors s'ha trobat amb "molt plàstic" a l'interior de l'animal.