Successos.- El veler 'Dreamland' està al sud de Sardenya i preveu arribar a Mallorca "entre el diumenge i el dilluns"

Publicado 23/1/2019 10:28:40 CET

EIVISSA, 23 Gen. (EUROPA PRESS) -

El fill del patró desaparegut juntament amb dues persones a bord del veler 'Dreamland' després de salpar del port de Palma de Mallorca el passat 5 de gener acaba de confirmar a xarxes socials que els navegants "estan bé" i que estan tornant. En aquests moments, es troben a bord del veler al sud de Sardenya i la seva previsió és tornar a Mallorca "entre el diumenge i el dilluns" de la setmana vinent.

En un missatge plasmat en el seu mur d'una xarxa social, el fill ha explicat que els tripulants "havien trencat la vela major" i estaven tornant amb el 'Gènova' o vela de proa. Aguirre Rierol ha relatat a Europa Press que ha estat el seu pare qui li ha cridat des de la pròpia embarcació. El patró li ha mostrat la seva "gran sorpresa" després de conèixer l'operatiu engegat per localitzar-los. Així mateix, li ha reiterat que els tres estan "bé" i que van fent guàrdies a bord.

El patró li ha comunicat que no vol que ningú no els vagi a cercar, malgrat que les condicions climatològiques a la zona són adverses. En aquests dies, segons creu el fill, els tripulants del veler tampoc no han contactat amb cap altra embarcació que s'haguessin creuat a la mar.

Aguirre Rierol, resident a Eivissa, havia mostrat en aquests últims dies el seu malestar perquè ningú no estava posant mitjans per cercar els tres homes desapareguts. Els pitjors temors d'Aguirre Rierol estaven relacionats amb que els desapareguts haguessin tingut algun tipus de contratemps relacionat amb el temporal en els dies en els quals anaven a salpar. Tot això malgrat que el seu pare és un expert professional marítim.

El fill del patró asturià va relatar a Europa Press en les últimes jornades que va tornar a les Illes Balears el dia 7 de gener. Solia parlar amb el seu pare i reconeix que es va preocupar per no tenir notícies seves. Després d'assabentar-se que el seu pare havia llogat un vaixell amb dos amics, Antonio i Fernando, i que havien salpat amb aquest condicionant del temporal, la preocupació va ser creixent amb els dies perquè no tenia cap notícia seva.

Tot i que sabia que el seu pare té 45 anys d'experiència en el mar, amb moltes milles acumulades, va decidir acudir a la Guàrdia Civil a posar una denúncia per la seva desaparició el passat dia 11 de gener.

La família i tots els coneguts del patró, en vista de les circumstàncies, van decidir ser molt actius a xarxes socials i fins i tot van recollir signatures a través d'una plataforma perquè el Govern cerqués als desapareguts.