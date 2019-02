'Sumam' demana la dimissió d'Hila i apunta a Noguera com "corresponsable" de la "deterioració" de la seguretat ciutadana

Publicado 4/2/2019 20:22:29 CET

La presidenta de 'Sumam', Aina Aguiló, ha demanat aquest dilluns la dimissió del regidor d'Urbanisme, Model de Ciutat i Habitatge Digne, José Hila, i la regidora de Seguretat Ciutadana, Angèlica Pastor, i ha apuntat a l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, com "corresponsable de la deterioració de la seguretat ciutadana".

Segons ha informat el partit en un comunicat, la seguretat ciutadana ha sofert "el punt més àlgid de la seva deterioració amb la revelació d'uns enregistraments de Fila en referència a la Policia Local".

"Si davant el coneixement d'aquest enregistrament l'alcalde no cessa del seu càrrec de forma immediata a Pastor, es fa corresponsable de la deterioració que existeix i que augmentarà de forma inexorable els propers mesos", ha lamentat Aguiló.

Així mateix, ha assegurat que des que es va iniciar aquesta legislatura la coalició d'esquerres ha "maltractat i desconsiderat" a diferents sectors professionals de l'Ajuntament de Palma, especialment a la Policia Local i "a aquesta falta de consideració i suport s'uneix una mala política desenvolupada en matèria de seguretat".

A més, ha lamentat que hi hagi "una indignant i nefasta gestió no només respecte al personal de l'àrea de Seguretat Ciutadana sinó cap als criteris polítics i de màrqueting que han prevalgut sobre raonaments tècnics.

"El sectarisme i la presa de decisions basant-se en el màrqueting polític no poden sostenir ni un minut més les polítiques de Cort en matèria de seguretat ciutadana. Palma ha de ser governada sense ideologies sectàries, per la qual cosa 'Sumam' ofereix solucions com un increment d'un 30 per cent de la plantilla mitjançant la contractació de la taxa de reposició històrica", ha conclòs.