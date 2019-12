El SUP defensa l'actuació policial davant la detenció del portaveu de Stop Desnonaments

Publicado 11/12/2019 13:21:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat Unificat de Policia (SUP) a Balears ha manifestat el seu suport i defensa a l'actuació policial davant la detenció del portaveu de la plataforma Stop Desnonaments aquest dimarts, durant una protesta contra un desnonament en Santa Catalina (Palma).

Segons expliquen, el llançament es va executar sobre la base d'una ordre judicial i, en aquest sentit, es remeten al fet que el Jutjat d'Instrucció de guàrdia, després de comprovar l''Habeas corpus' sol·licitat "va recolzar l'actuació policial".

Tal com indiquen, l'organització sindical mostra el seu "suport als més necessitats", si bé "no poden deixar passar per alt" fets com els esdevinguts aquest dimarts on es posa "en dubte" la professionalitat dels seus companys.