Surt a licitació per set milions d'euros el projecte del nou CEIP i Escoleta de Sant Ferran a Formentera

Publicado 4/3/2019 16:48:38 CET

FORMENTERA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha iniciat la licitació del nou CEIP i 'escoleta' infantil de Sant Ferran de Ses Roques, a Formentera. Les obres tenen un pressupost de 6,9 milions d'euros i un termini d'execució de 14 mesos.

Es preveu que al llarg de l'estiu es puguin iniciar els treballs, segons ha informat l'Executiu. Actualment, el CEIP de Sant Ferran compta amb 284 alumnes i es troba situat a un solar que no permet la seva ampliació. Per això, s'ha elaborat un projecte per a construir un nou centre, qualificat com a prioritari al Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023 de la Conselleria d'Educació.

L'avantprojecte del nou col·legi ha estat redactat pel Ibisec i preveu un centre de dues línies amb sis unitats per a Educació Infantil i 12 unitats per a Primària per a un total de 450 alumnes.

El centre es situarà a una parcel·la de 11.037 metres quadrats situada als afores de Sant Ferran, al costat de la futura escoleta municipal que comptarà amb dues línies i sis unitats per a 74 alumnes.

L'edificació es desenvoluparà en forma de pinta, amb un cos paral·lel al vial d'accés on se situen els espais administratius, així com el menjador del CEIP i de l'escoleta.

Els espais de Primària es desenvoluparan a tres pavellons, el primer dels quals inclou espais comuns i als altres dos pavellons es situaran les 12 aules tipus.

GAIREBÉ 7 MILIONS D'INVERSIÓ

El centre d'Educació Infantil i Primària suposarà una inversió de 5.810.100,06 euros que assumirà la Conselleria d'Educació, mentre que l'escola d'Educació infantil municipal costarà 1.090.345,31 euros i anirà a càrrec del Consell.

El Ibisec s'encarregarà de la licitació i execució de les obres, que tenen un període d'execució de 14 mesos, una vegada iniciada la construcció.

Aquesta actuació és una de les obres previstes al Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les Illes per a respondre de manera "ordenada i objectiva" a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de Balears.

S'ha sol·licitat que aquesta actuació estigui cofinançada per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional dins del Programa Operatiu Feder/FSE 2014-2020.

En total, a Eivissa i Formentera s'hauran previst inversions en infraestructures educatives per valor de més de 15 milions d'euros aquesta legislatura.