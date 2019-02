Tallada la carretera de Caimari per un despreniment a l'altura del Salt de la Bella Dona

Publicado 1/2/2019 10:05:19 CET

La DGT informa també de retencions a la Via de Cintura, carrer Aragó i a les entrades a Palma

PALMA DE MALLORCA, 1 Febr. (EUROPA PRESS) -

La carretera Dt.-2130 ha estat tallada després de sofrir el despreniment de "pràcticament un carril" a l'altura del Salt de la Bella Dona, segons han informat des de la Direcció general de trànsit (DGT).

Des de la Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat del Consell de Mallorca, han avisat també del tall d'aquest tram de carretera i han demanat "molta precaució".

Pel seu costat, la DGT també ha informat que s'estan produint les retencions "habituals" a la Via de Cintura, que hi ha trànsit lent en tots dos sentits del carrer Aragó i a les arribades a Palma, tant de l'autopista d'Inca com la de Llucmajor.