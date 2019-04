La taxa d'ocupació dels treballadors menors de 25 anys a Balears és d'un 77,3%, segons Randstad

Publicado 8/4/2019 10:58:09 CET

L'arxipèlag es posiciona com la comunitat amb la taxa més alta de joves ocupats en el conjunt espanyol

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La taxa d'ocupació dels treballadors menors de 25 anys a Balears és la segona més alta des de 2008, amb un 77,3%, situant-se 10,8 punts percentuals per sobre de la mitjana nacional --que se situa en el 66,5%--, segons l'empresa de recursos humans Randstad.

Segons ha informat l'empresa en un comunicat, Balears es posiciona com la comunitat amb la taxa més alta de joves ocupats, seguida d'Euskadi i Navarra.

Respecte a l'evolució històrica, la comunitat balear va registrar la segona taxa d'ocupació més elevada d'aquest col·lectiu el 2008 (77,1 %).

Després, l'indicador del mercat laboral va descendir quatre anys de manera consecutiva fins a registrar la menor taxa el 2012 (42,5%), per després créixer durant dos exercicis. Ja el 2015, aquesta taxa va tornar a descendir situant-se en el 55,3 %.

Després d'això, la taxa d'ocupats va encadenar tres anys de creixement consecutiu fins a arribar a la xifra més alta del decenni (77,3 %).

DADES NACIONALS

Balears, amb el 77,3 %, és la comunitat que registra la major taxa d'ocupació de menors de 25 anys, seguida per Euskadi, que aconsegueix el 77 %. Amb taxes superiors al 70 cent, també se situen Navarra, Castella i Lleó, Astúries, Catalunya, La Rioja, Aragó i Galícia.

Per sobre de la mitjana nacional se situen Madrid (69,6%), Comunitat Valenciana (66,9%) i Múrcia (66,7%).

En el costat contrari i per sota de la mitjana nacional, se situen Cantàbria (65,1%), Canàries (62,6%), Castella-la Manxa (58,2%), i Andalusia (54,9%).

Extremadura és la regió que registra la menor taxa d'ocupació de treballadors menors de 25 anys (49,7%), 16,8 punts percentuals per sota de la mitjana nacional.

Randstad destaca que aquesta taxa ha augmentat en totes les regions en l'últim any, a excepció d'Aragó, que va experimentar un decreixement de 2,8 punts percentuals.

En termes absoluts, Catalunya (222.400), Andalusia (153.800) i Madrid (149.900) són les regions que registren el major nombre de treballadors menors de 25 anys.

En concret, entre les tres sumen 526.100 treballadors d'aquest col·lectiu, és a dir, el 52,8% dels empleats menors de 25 anys pertanyen a un d'aquestes tres comunitats.

Després d'elles, Comunitat Valenciana (100.600), Canàries (47.100), Castella i Lleó (43.000), Euskadi (41.800) i Castella-la Manxa (40.400) són les regions que més ocupats d'aquest col·lectiu registren.

En el costat contrari, i amb valors inferiors a 40.000, se situen Galícia (38.600), Múrcia (37.700), Balears (33.700), Aragó (27.400), Extremadura (16.300) i Navarra (16.000). Tanquen la llista Astúries (12.300), Cantàbria (7.100) i La Rioja (5.700).

DADES SEGONS EL SECTOR

El nombre d'ocupats menors de 25 anys ha crescut en diversos sectors en l'últim any, sent el de la construcció el sector on més augmenta el volum de treballadors joves, amb un increment del 15,6%. Li segueixen serveis (8,5%) i indústria (2,9%).

Finalment, Randstad destaca que el sector de l'Agricultura ha estat l'únic sector on s'ha registrat un descens, ja que el volum de treballadors va caure en un 12,6%.