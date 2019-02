El Teatre Principal estrenarà el 6 de març la 33 Temporada d'Òpera i Dansa amb l'obra 'Don Giovanni'

Publicado 27/2/2019 16:58:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma ha presentat aquest dimecres la peça 'Don Giovanni' que estrenarà el 6 de març la 33 Temporada d'Òpera i Dansa, una obra que no es representava al Principal des de l'any 2000.

Segons ha detallat el Consell de Mallorca a través d'un comunicat, l'obra és una nova producció del Teatre Principal que compta amb la direcció escènica de Paco Azorín i la direcció musical de Cristóbal Soler. A més, l'Orquestra Simfònica de Balears, el Cor del Teatre Principal i l'Acadèmica Simfònica completen l'equip artístic dirigit per Pere Víctor Rado en un escenari en el qual també estaran presents 12 actors i actrius de Mallorca.

Així, el conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, Francesc Miralles, ha explicat que la voluntat del Principal ha estat "ampliar el repertori, recuperar el patrimoni operístic balear i afavorir la participació d'artistes locals". Per la seva banda, el director del Teatre Principal, Carlos Forteza, ha afirmat que han intentat consolidar la temporada d'òpera "apostant per la posada en escena".

"Azorín i el seu equip defugen del fet fàcil per detectar les necessitats del present i alimentar-les amb propostes que estimulen i desafien a l'espectador", ha declarat, a l'hora que ha reiterat "l'aposta" del Principal per cercar un "equilibri entre l'entreteniment i el desafiament intel·lectual".

Per la seva banda, Azorín ha convidat els espectadors a "redescobrir" la figura de Don Giovanni mentre que la soprano Ainhoa Arteta ha expressat la seva "satisfacció" per encarnar a un personatge com Donna Elvira i ha aprofitat per reivindicar l'òpera feta a l'Estat ja que, segons ha sostingut, "aquí es fan òperes de gran qualitat i de gran nivell".

L'elenc artístic es completa amb l'equip de solistes formats per Nicola Ulivieri (Don Giovanni), Ugo Guagliardo (Leporello), María José Moreno (Donna Anna), Ainhoa Arteta (Donna Elvira), Susana Cordó (Zerlina), Tomeu Bibiloni (Masetto) i Simon Lim (Commendatore).