El Teatre Principal obre la nova convocatòria de coproducció de 2019 amb una única línia anomenada 'Arts Vives'

Publicado 8/2/2019 19:53:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma ha obert la nova convocatòria de coproducció per 2019 amb una única línia oberta a propostes de diversos gèneres i registres que porta el nom d''Arts Vives'.

Segons ha informat la institució insular en un comunicat, amb aquest terme es refereix a totes les propostes escèniques enteses d'una forma inclusiva, englobant propostes de gèneres tradicionals com a teatre, dansa o circ, així com la performance, les arts visuals, el teatre físic, les accions polítiques, l'art d'acció o qualsevol altra proposta que treballi la interdisciplinarietat.

Aquest procés, segons el Consell, té com a objectiu obrir un període per a la presentació de projectes de coproducció entre els artistes, col·lectius, entitats o empreses, residents en les Balears o no residents però de procedència balear.

Així mateix, el projecte seleccionat s'inclourà en la programació de la 'Sala Petita' durant el tercer quadrimestre de 2019.

El termini de presentació de propostes acaba el 18 de març de 2019 i es poden consultar les bases completes de la convocatòria a través del seu web.