La temporada d'alt risc d'incendi forestal s'inicia aquest dimecres i s'allargarà fins mitjan octubre

Publicado 30/4/2019 14:07:03 CET

Prop de 350 persones formen l'operatiu en la temporada d'alt risc d'incendis forestals

PALMA DE MALLORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La temporada d'alt risc d'incendi forestal s'inicia aquest dimecres fins al 15 d'octubre, per la qual cosa la Conselleria de Medi Ambient ha presentat aquest dimarts l'operatiu preparat per a això i ha recordat la prohibició que existeix en Balears de no fer foc a cap terreny forestal ni a menys de 500 metres d'aquests.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, gran part dels mitjans establerts per a la campanya estival de 2019 han estat desplegats anticipadament des del dia 15 d'abril a totes les Illes.

Amb això es pretén donar resposta al risc especial que presenta aquest any la vegetació, vista l'absència de precipitacions que se sofreix al llarg de l'hivern passat i aquesta primavera.

MÉS DE 14 HECTÀREES CREMADES EL 2019

Des que va començar el 2019 fins al 28 d'abril, a Balears s'han produït 36 sinistres en què han cremat 14,97 ha respecte del 2018, quan va haver-hi 20 sinistres, amb 3,08 ha afectades.

La conscienciació i responsabilitat ciutadana és vital, ja que al voltant del 90 per cent dels incendis s'originen per causes antròpiques, ja sigui tant per negligències o accidents com per causes intencionades. Per això, des de la Conselleria recorden que s'ha de tenir una cura especial durant aquests mesos amb les burilles de cigarrets, l'ús de maquinària, les cremes de restes vegetals i l'ús de material pirotècnic.

Aquest any, per reforçar la seguretat dels treballadors, entren a formar part de l'operatiu dues noves autobombes a la flota dels mitjans terrestres. S'han comprat mascaretes de doble filtre per prevenir els efectes dels gasos durant l'extinció dels incendis.

A més, ja és el segon any que els treballadors poden comptar amb un preparador físic a cada illa. Pel que fa a la comunicació, s'han comprat noves emissores, s'han instal·lat noves càmeres de vigilància i s'ha actualitzat l'aplicació del seguiment de flotes de l'operatiu d'extinció, fet que permet un millor seguiment en temps real del posicionament de tots els equips durant l'extinció de l'incendi.

Finalment, cal destacar que des de la Conselleria s'han dut a terme tasques de millora als diferents centres de treball per millorar les condicions i que ja es disposa de la cessió de l'edifici de Serveis Insulars de sa Coma a Eivissa.