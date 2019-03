Un testimoni d'una presumpta denúncia falsa de la Guàrdia Civil assegura que els agents els van intimidar abans de l'arr

Publicado 4/3/2019 12:11:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Març (EUROPA PRESS) -

Un testimoni d'una presumpta denúncia falsa per part de dos agents de la Guàrdia Civil ha assegurat aquest dilluns, en el judici que se celebra per aquests fets en l'Audiència, que els dos acusats van intimidar al denunciant i als seus acompanyants quan es trobaven en un cotxe aparcat esperant uns amics per sortir de festa a Eivissa.

El testimoni, un amic del detingut, ha manifestat que després de creuar-se diverses paraules, els agents els van dir "us cagareu, xavals, no sabeu on us heu ficat" i "us ficarem un puro que us cagareh". Els guàrdies civils els van registrar i es van portar detingut a un d'ells, al que imputaven un delicte contra la seguretat viària per suposadament conduir sota els efectes de l'alcohol.