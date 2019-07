Testimonis protegits es neguen a declarar en el judici a l'amo de diversos prostíbuls de s'Arenal

Publicado 1/7/2019 13:54:56 CET

Imatge de la Sala de l'Audiència Provincial on es duu a terme el judici a l'amo de diversos prostíbuls de s'Arenal per presumptes delictes d'abusos sexuals i relatius a la prostitució.

Dos testimonis protegits s'han negat a declarar aquest dilluns en el judici contra l'amo de diversos prostíbuls de l'Arenal acusat de violar tres dones, una d'elles menor d'edat, entre els anys 2009 i 2014. "Tinc por, no puc dir res, ho sento", ha afirmat un dels testimonis.

"Tinc por, per a mi és molt fort tot això i no puc dir res", ha afirmat un dels testimonis protegits després d'un recés de quinze minuts i després de l'examen d'un metge forense, que ha determinat que els testimoniatges es trobaven en condicions de declarar. El tribunal ha informat de la imposició de multes als dos testimonis protegits, ja que no han mostrat "causa objectiva" que justifiqui la seva no declaració.

Per la seva banda, l'acusat, per qui la Fiscalia demana una pena total de 28 anys i sis mesos de presó per tres delictes d'assetjament sexual, tres d'abusos sexuals i un de relatiu a la prostitució, s'ha acollit al seu dret a no declarar.