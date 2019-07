Testimonis protegits es neguen a declarar en el judici a l'amo de diversos prostíbuls de s'Arenal

Publicado 1/7/2019 16:39:34 CET

Imatge de la Sala de l'Audiència Provincial on es duu a terme el judici a l'amo de diversos prostíbuls de s'Arenal per presumptes delictes d'abusos sexuals i relatius a la prostitució

Imatge de la Sala de l'Audiència Provincial on es duu a terme el judici a l'amo de diversos prostíbuls de s'Arenal per presumptes delictes d'abusos sexuals i relatius a la prostitució EUROPA PRESS

PALMA DE MALLORCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos testimonis protegits s'han negat a declarar aquest dilluns en el judici contra l'amo de diversos prostíbuls de s'Arenal acusat de violar tres dones, una d'elles menor d'edat, entre els anys 2009 i 2014. "Tinc por, no puc dir res, ho sento", ha afirmat un dels testimoniatges.

"Tinc por, per a mi és molt fort tot això i no puc dir gens", ha afirmat dels testimonis protegits després d'un recés de quinze minuts i després de l'examen d'un metge forense, que ha determinat que els testimoniatges es trobaven en condicions de declarar. El tribunal ha informat de la imposició de multes als dos testimonis, ja que no han mostrat cap "causa objectiva" que justifiqui la seva no declaració.

Per la seva banda, l'acusat, per qui la Fiscalia demana una pena total de 28 anys i sis mesos de presó per tres delictes d'assetjament sexual, tres d'abusos sexuals i un de relatiu a la prostitució, s'ha acollit el seu dret a no declarar.

"NO ME SENT CAPAÇ DE DECLARAR, ESTIC TREMOLANT"

"No em sento capaç de declarar absolutament res, estic tremolant i amb ganes de vomitar", ha assenyalat l'altra testimoni que s'ha negat a declarar.

Així mateix, la testimoni ha reiterat en diverses ocasions la seva "incapacitat" per prestar testimoniatge davant el Tribunal a través de videoconferència, malgrat els avisos per part del Tribunal d'incórrer en possible delicte de desobediència.

UNA DOTZENA DE DONES

D'altra banda, un antic treballador de l'establiment ha declarat per videoconferència que l'acusat mantenia "gairebé cada dia" relacionis sexuals amb "unes deu o dotze" de les dones del local "sense preservatiu" en una habitació exclusiva "a l'ordre de l'amo".

El testimoniatge ha assegurat desconèixer si les dones eren obligades a mantenir relacions amb l'acusat. "Jo sé que mantenia relacions sexuals amb diverses noies del club, però no sé si les obligava", ha declarat, a més d'afirmar que, si les dones rebutjaven mantenir relacions amb ell, "podien no ballar", una negativa que "podia" suposar una pèrdua de diners.

Segons ha relatat, les dones cobraven el cinquanta per cent dels serveis que prestaven com a ballarines, mentre que l'altra meitat era per al local. Així mateix, ha assenyalat que les noies cobraven entre 35 i 40 euros al dia, encara que les "preferides" de l'acusat podien guanyar fins a 90 euros per ballar.

"ACTITUD TEMOROSA"

Una altra testimoni, una antiga ballarina del local, ha declarat que l'acusat acudia a l'establiment "com a client" a més de negar haver mantingut relacions sexuals amb ell, encara que sí ha reconegut que la va convidar "a menjar".

"Ell va parlar amb mi, jo no sóc lletja i trio amb qui anar, ningú m'obliga", ha afirmat, a més d'expressar que "li agraden més joves". La testimoni ha sostingut que va continuar treballant en el club com a ballarina i ha negat haver rebut amenaces abans de declarar per part de l'entorn de l'acusat.

D'altra banda, un agent ha declarat que l'acusat gaudia d'una posició "dominant" en el local i ha assenyalat que hi havia una actitud "temorosa" cap al propietari dels establiments. Així mateix, ha coincidit amb altres testimoniatges en assenyalar que l'acusat mantenia relacions sexuals amb les dones del local i que l'ús de preservatiu era "a criteri subjectiu".

En la mateixa línia s'ha expressat l'antic porter del local, qui ha assenyalat que l'acusat "parlava amb la gent" i "semblava un client". A més, ha afirmat que l'acusat mantenia relacions sexuals amb dones del local "de forma voluntària" i ha negat l'existència de "problemes" o represàlies cap a les dones davant possibles negatives.

D'altra banda, un dels encarregats del local, que manté una relació de parentiu amb l'acusat, ha reconegut que en l'establiment s'exercia la prostitució "de forma voluntària" i ha remarcat que "totes" les dones tenien contracte de treball, encara que ha declarat desconèixer si l'acusat mantenia relacions amb elles.

GESTORIA A LLOSETA

Per la seva banda, un altre agent ha declarat que l'activitat del local en qüestió es duia a terme a una gestoria de Lloseta i que "tot la resta", en referència a altres locals propietat de l'acusat, es gestionava des d'altres oficines.

En el seu testimoniatge l'agent ha sostingut que, malgrat els traspassos d'encarregats del local, l'acusat sempre mantenia la propietat del mateix i que, segons diversos testimonis, també "dirigia" l'establiment.