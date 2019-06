Thomas Cook anuncia una inversió de 40 milions d'euros en la reforma d'hotels a Espanya

Publicado 4/6/2019 19:05:07 CET

El director de la divisió Hotel & Resorts de la companyia, Enric Noguera, ha apuntat que en els "moments de crisis", com l'actual, "és quan es generen moments d'oportunitats"

PALMA DE MALLORCA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Thomas Cook, Peter Frankhauser, ha anunciat aquest dimarts una inversió de 40 milions d'euros en la reforma dels hotels del territori espanyol del grup, i l'obertura de vuit d'ells en la costa mediterrània sota la marca Cook's Club.

En una roda de premsa duta a terme en el primer Cook's Club de la companyia a Espanya, un hotel de prop de 300 habitacions només per a adults, Frankhauser ha remarcat que la decisió de la companyia es deu a millorar la competitivitat respecte als mercats de Turquia, Tunísia i Egipte, així com afrontar la "situació complicada" en què es troba el seu grup.

Cal recordar que el grup turístic Thomas Cook ha perdut més de 1.880 milions en el seu primer semestre fiscal i s'ha enfonsat gairebé un 16% en la borsa de Londres, la London Stock Exchange, atribuint el "ritme lent" de les reserves d'estiu a l'efecte de l'eventual sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE).

Segons ha explicat el director de la divisió Hotel & Resorts de la companyia, Enric Noguera, "als moments de crisis es generen moments d'oportunitats", per la qual cosa el grup que un dia va ser líder de mercat en la venda de paquets turístics ara ha decidit apostar per la inversió als hotels de marca pròpia.

A més, Frankhauser ha dit que estan observant que "els joves d'ara no cerquen el mateix que els seus pares ni compren de la mateixa forma", per la qual cosa una altra de les actuacions que es duran a terme a Thomas Cook en la seva ambició per sortir d'aquesta crisi és "invertir en la digitalització del negoci".

Per això, la companyia aposta als seus nous hotels per "habitacions més grans, donar l'oportunitat als clients de viure experiències locals, i incloure el menjar vegetarià i vegà".

HOTELS DE MARCA PRÒPIA A BALEARS

Així, Thomas Cook ha creat la marca Casa Cook, un distintiu amb els quals pretén representar hotels boutique i amb la qual preveu reconvertir els antics hotels Hotel Acor a Sant Antoni d'Eivissa i l'antic Hilton de Llucmajor.

Concretament, a Eivissa, l'empresa es troba en l'última fase de renovació de l'antic Hotel Acor per obrir el seu primer hotel Casa Cook a Espanya, un hotel boutique de cinc estrelles als afores de Sant Antoni.

El fons d'inversió hotelera de Thomas Cook, creat mitjançant una joint-venture amb LMEY, invertirà addicionalment en la propietat durant l'hivern 2019/2020 per construir una nova ala exclusiva de suites, així com un segon restaurant i una piscina de 50 metres.

També Casa Cook obrirà un nou hotel a Mallorca el proper any després de la renovació de l'antic Hilton Sa Torre.

Des de la companyia asseguren que la marca Casa Cook ha aconseguit atreure a un nou públic, que suposa al voltant de tres quartes parts del conjunt de clients nous de la companyia.