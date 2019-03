Un total de 110 persones, 44 d'elles menors, deixen Son Banya amb motiu del seu desmantellament

Publicado 6/3/2019 16:26:14 CET

Aquest dimarts s'han dut a terme dues ordres de desnonament però no s'ha pogut derrocar cap habitatge

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha prosseguit aquest dimecres amb el procés de desmantellament del poblat de Son Banya, pel qual s'han derrocat ja 32 cases. Des que va començar, han sortit del poblat un total de 66 adults i 44 menors.

Des de Cort, han informat que l'operatiu d'aquest dimarts estava integrat per tècnics de l'Ajuntament, Policia Local i Nacional, entre un altre personal, que han executat les dues ordres de desnonament que estaven previstes.

No obstant això, no s'ha demolit cap casa. Una d'elles no s'ha esfondrat, tal com ja s'havia previst, atès que la família afectada no compta amb un allotjament alternatiu.

L'altra casa que s'havia previst derrocar no s'ha demolit, després de constatar els tècnics que la demolició afectava a les estructures contigües.