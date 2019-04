Un total de 120 alumnes de 19 centres de Mallorca participen al setè mercat d'emprenedors Icape

Publicado 3/4/2019 12:55:55 CET

L'esdeveniment pretén fomentar la iniciativa empresarial dels més joves

Un total de 120 alumnes de 19 centres escolars de l'illa de Mallorca han recollit aquest dimecres el permís d'ocupació de la via pública per participar en el mercat d'emprenedors de l'Institut d'Innovació Empresarial de Balears (IDI) que se celebrarà a la Plaça Major de Palma el pròxim 8 de maig.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma en un comunicat, es tracta de 40 grups de primària i secundària de centres de Palma, Calvià, Marratxí, Llucmajor i Santa Maria.

En concret, participen al mercat per donar a conèixer els resultats dels seus treballs els col·legis de Sant Francesc, Es Pil.larí, Pius XII, Santa Magdalena Sofia, Son Oliva, Manjon i Ntra. Sra. Consolació. També participaran alumnes del CIDE, Juan de la Cierva, la Porciúncula, el col·legi Sagrat Cor, Sant Pere, i els IES Antoni Maura, Es Liceu, Ramon Llull, Santa Maria, Llucmajor i Calvià.

PROGRAMA ICAPE

L'objectiu d'Icape --impulsat per les conselleries de Treball, Comerç i Indústria i Educació i Universitat-- és fomentar les capacitats emprenedores dels alumnes a través de la creació d'una cooperativa o d'una ONG.

Les escoles s'adhereixen a Icape de forma voluntària i, durant aquestes set edicions, la majoria de centres han repetit l'experiència i fins i tot l'han ampliat a més cursos, segons Cort.

Durant el curs, els alumnes creen i gestionen una cooperativa, en el cas de primària i FP, o una ONG en el cas de secundària. Els alumnes passen per totes les etapes de constitució d'una empresa i després elaboren productes per aconseguir beneficis que, en el cas dels grups de secundària, es donen a un projecte de cooperació proposat per una ONG real. L'objectiu del mercat és donar a conèixer el treball realitzat pels alumnes durant el curs.

Les ONG que col·laboren amb Icape són Llevant en Marxa, Fundació Campaner, Escola a Pau, Fundació Vicenç Ferrer, Ajuda en Acció, Malària 40 i Formació el Senegal. Altres municipis que també compten amb aquest mercat són Inca, Manacor, Maó i Eivissa.