Un total de 1.200 voluntaris van participar a Balears en una iniciativa europea de neteja de residus el 2018

Publicado 5/4/2019 17:24:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.200 voluntaris van participar en la iniciativa 'Let's Clean Up Europe 2018' que té com a objectiu realitzar accions de retirada de residus, així com accions de conscienciació per promoure la reducció, la reutilització i el reciclatge (3 R) dels residus que es generen a les Balears.

En concret, al llarg del 2018, es van inscriure un total de 29 activitats i es van recollir 2.000 quilograms de residus.

Precisament aquest divendres ha tingut lloc la Jornada de Neteja de l'Àrea Biològica Crítica de Magaluf 2019, organitzada entre l'Ajuntament de Calvià, la Conselleria Medi ambient, Agricultura i Pesca i Creu Rotja.

Aquesta jornada de neteja ha aconseguit reunir una vintena de participants. Es tractava de netejar aquesta zona d'especial interès biològic i, mitjançant els impactes en els mitjans de comunicació, sensibilitzar al públic en temes de protecció del medi ambient i més concretament sobre els problemes dels residus i la neteja.

Encara que els dies de major concentració d'accions són de l'11 al 13 de maig, les accions es poden fer durant tot el període de primavera, considerat des de l'1 de març fins al 30 de juny.

Així doncs, el 2018, a Menorca es van realitzar quatre activitats: el GOB Menorca a ses Salines de la Concepció amb 75 participants; l'escola La Salle Maó pel Camí de Cavalls amb 400 participants; l'Ajuntament de Sant Lluís va netejar el litoral de Binissafúller amb 20 participants, i l'Ajuntament des Castell en el Camí de sa Verema amb 30 participants.

A Eivissa els alumnes del IES Sa Colomina van netejar la Platja de Talamanca amb 31 participants.

A Mallorca es van dur a terme 13 accions: l'Ajuntament de Calvià i l'Associació Ondine a la Platja de Santa Ponça amb 180 participants; l'Ajuntament de Capdepera en Cala Agulla amb 100 participants; l'Ajuntament de Santa Margalida en sa Marina de Son Real amb 30 participants; el CEIP Jaume III en el Port de Sóller amb 49 participants.

També es van realitzar activitats en el CEIP Ses Comes a Cala Petita, Portocristo, amb 40 participants; el CEIP Porta des Moll en la Marina de s'Albufereta amb 60 participants; la Creu Rotja de les Balears a l'Àrea Biològica Crítica de Magaluf amb 16 participants; la Factoria de Somnis en el bosc de Son Quint-Són Muntaner amb 20 participants.

A Mallorca també van realitzar accions de neteja, el CEIP Na Penyal de Cala Milllor amb 50 participants; Grennpeace Illes Balears en el litoral de sa Ràpita amb 11 participants; l'Ajuntament de Calvià i l'Associació Ondine a la Platja de Portals Vells amb 80 participants; l'IES Porreres a Cala Mandia amb 50 participants, i el CEIP Pare Bartomeu Pou amb 45 participants.