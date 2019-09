Un total de 154 persones aconsegueixen feina a Palma després de participar en un programa d'inclusió de Creu Roja

Publicado 20/9/2019 17:42:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 154 persones han aconseguit feina a Palma després d'haver participat en el 'Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social' desenvolupat per Creu Roja a Balears entre els anys 2016 i 2018.

Així ho ha indicat aquest divendres l'entitat, que ha organitzat un acte a la capital balear per reconèixer als participants d'aquest programa que té com a objectiu millorar les possibilitats de trobar feina, promoure l'accés a l'ocupació de les persones i grups socials més allunyades del mercat laboral, com els aturats de llarga durada, els majors de 45 anys o les dones en dificultat social.

Segons ha detallat l'entitat, entre 2016 i 2018, i gràcies al cofinançament del Fons Social Europeu, Creu Roja va atendre a Palma a 509 persones, de les quals 154 van aconseguir una feina arran del seu pas pel programa. Alhora, 126 d'aquests participants es van capacitar professionalment a través de cursos de formació.

Al llarg de l'any, els participants del programa han treballat les seves competències personals i professionals, han rebut informació sobre recursos i eines bàsiques per a la cerca activa d'ocupació i han realitzat pràctiques no laborals a empreses col·laboradores del Pla d'Ocupació de Creu Roja permetent-los conèixer les necessitats reals de les empreses.