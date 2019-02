Un total de 225 empreses traslladen la seva seu social a Balears durant el 2018, mentre que en surten 125

Publicado 27/2/2019 11:21:58 CET

Balears acumula cinc anys de saldos positius entre arribades i sortides d'empreses de la comunitat

PALMA DE MALLORCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 225 empreses han traslladat la seva seu social a Balears durant l'any 2018, mentre que 125 han sortit, la qual cosa deixa un saldo positiu de 100 empreses a l'arxipèlag, segons l'Estudi sobre Canvis de Domicili d'Informa D&B, filial de Cesce.

El 62 per cent de les empreses que han arribat a la comunitat el 2018 provenien de Catalunya i un 19 per cent, de Madrid. Les que deixen la regió s'han establert també en aquestes comunitats, gairebé un 51 per cent es va dirigir Madrid i una mica més d'un 18 per cent a Catalunya.

Al 2018, Balears és la quarta comunitat amb el major saldo d'empreses, per darrere de Madrid (1.699), Comunitat Valenciana (290) i Aragó (137). Per contra, la comunitat amb major sortida d'empreses és Catalunya, que presenta un saldo negatiu de 2.303 societats. La següent és Castella i Lleó, amb 71.

En termes de facturació d'aquestes empreses la comunitat balear suma 124 milions d'euros en aquest període.

CINC ANYS DE SALDOS POSITIUS

Balears és una de les quatre comunitats autònomes que ha mantingut saldos positius entre arribades i sortides d'empreses de la comunitat al llarg dels últims cinc anys.

Al 2014, el saldo a Balears va ser de 56 empreses arribades més de les que surten; el 2015, de 57 empreses; 76 empreses el 2016 i 105 el 2017.

DADES GENERALS

Segons Informa D&B, "l'any 2018 ha estat marcat per la fugida d'empreses de Catalunya originada pel procés independentista". Un total 2.812 empreses han mudat la seva seu social for a de Catalunya el 2018. Es tracta de la dada més elevada del país, superant a les 509 empreses que han arribat a la comunitat catalana, que presenta un saldo negatiu de 2.303.

Només quatre comunitats més mantenen un saldo negatiu entre entrades i sortides, però amb nombres molt inferiors: Castella León perd 71, País Basc 29, Extremadura 23 i Astúries 18.

Les comunitats que més es beneficien d'aquestes sortides de Catalunya són Madrid, València i Aragó, que reben el 59 per cent, 10 per cent i 7 per cent, respectivament. Més de la meitat de les 3.049 empreses que arriben a Madrid provenen de Catalunya, sent la comunitat que més rep en dades totals.

En termes de facturació, la diferència entre les companyies que arriben i surten de Madrid és d'11.600 milions d'euros, mentre que Catalunya resta 14.900 milions d'euros. Al llarg de l'any, 25 empreses amb una facturació de més de 100 milions d'euros es van mudar de Catalunya.

El nombre d'empreses que canvia de domicili a Espanya durant els últims cinc anys s'ha incrementat en un 81 per cent, passant de 3.828 en 2014 a 6.922 en 2018.

A més de Balears, Madrid, Cantàbria i La Rioja han mantingut saldos positius entre les societats que arriben i les que es van des de 2014. Per contra, Catalunya, Castella León i el País Basc perden empreses en aquest període.

Destaquen els salts durant els dos últims anys de Catalunya, Madrid, València i Aragó. Catalunya, que retallava una mitjana de 300 empreses entre 2014 i 2016, perd 1.347 en 2017 i les esmentades 2.303 el 2018. Madrid, que sumava 407 societats en 2016, guanya 913 i 1.699 els anys successius. València i Aragó passen de saldos negatius el 2016 a sumar els dos últims anys 201 i 290 i 89 i 137, respectivament.