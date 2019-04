Un total de 80 persones comencen la formació de 2019 per ser voluntaris de Protecció Civil a les Illes

Publicado 2/4/2019 14:19:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 80 persones han començat aquest dimarts el curs de formació bàsica de 2019 per ser voluntaris de Protecció Civil a Mallorca, Menorca i Eivissa després de completar les 30 hores lectives i fer les pràctiques en alguna de les agrupacions locals.

Segons ha informat la Direcció general d'Emergències en el seu compte de Twitter, aquest any també estan previstos cursos per als voluntaris relacionats amb cartografia i lectura de mapes topogràfics, així com actuacions de voluntaris en inundacions, espectacles pirotècnics, primers auxilis, intervenció psicològica en emergències i incendis forestals.

A més, s'ha recordat que el 2018 van ser 588 els voluntaris de Balears que van participar en els 30 cursos de formació que Emergències va organitzar.