Tots els projectes de 2016 i 2017 de l'Impost de Turisme Sostenible ja estan iniciats i 29 estan executats al 100%

Publicado 5/2/2019 12:21:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tots els projectes corresponents a 2016 i 2017 finançats amb els fons de l'Impost de Turisme Sostenible de Balears ja estan iniciats, i d'ells, un total de 29 estan executats completament, segons dades del Govern.

Així ho ha anunciat la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, durant una pregunta parlamentària al ple del Parlament.

En concret, dels projectes de 2016, hi ha 21 projectes executats al 100 per cent i dels 22 restants, 15 estan ja per sobre del 50 per cent d'execució.

En relació als projectes de 2017, vuit estan executats al 100 per cent i de la resta, la meitat estan ja executats a més del 50 per cent.

En resposta a la intervenció del portaveu de Cs, Xavier Pericay, que ha qüestionat la "transparència" en la gestió d'aquests fons, Busquets ha insistit que aquests projectes "no estan parats" i que han d'estar "ben orgullosos d'aquest impost". La vicepresidenta ha recordat que totes aquestes dades es poden consultar "amb tranquil·litat" a la pàgina web d''Illes Sostenibles'.