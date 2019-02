Treballadors de Cemex asseguren estar rebent "pressions" i "trucades telefòniques" des de l'adreça de l'empresa

Publicado 4/2/2019 18:13:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Els treballadors de Cemex a Lloseta (Mallorca) han assegurat aquest dilluns estar rebent "pressions" i "trucades telefòniques" des de l'adreça de l'empresa amb l'objectiu que cessi el bloqueig dels accessos la fàbrica per a camions i personal extern executat pels treballadors des del dijous en protesta per l'actitud de l'empresa.

Així ho ha indicat a Europa Press el coordinador estatal de Cemex d'UGT, Roberto Serrano, qui ha assenyalat que l'empresa està intentant "aixecar els bloquejos" i ha assegurat que aquests seguiran "fins a la finalització de la negociació".

En concret, Serrano ha detallat que els agents de seguretat de la fàbrica demanen la documentació dels treballadors abans de deixar-los accedir als centres de treball i fotografien a la gent que participa en aquests bloquejos.

Finalment, ha explicat que l'adreça de l'empresa està cridant els treballadors dient que aquells que participen en els bloquejos estan "fent canviar la logística de Lloseta i d'Almeria perquè ara han de servir als seus clients d'altres comunitats autònomes sense comptar amb les instal·lacions de Mallorca".

VAGA GENERAL A CEMEX ESPANYA L'11 DE FEBRER

A més, els sindicats han convocat una vaga general en tots els centres de treball de Cemex a Espanya per al dia 11 de febrer, i una manifestació el mateix dia davant l'Ambaixada de Mèxic a Madrid.

Poc després acabarà el termini de negociació de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERE), que implicarà l'acomiadament de 85 dels 86 treballadors que té la fàbrica a Mallorca -ja que al director ja se li ha assignat una altra destinació-.

En els dies que queden fins a aquesta data, podria sol·licitar-se una pròrroga en la negociació "si hi hagués un acostament", però de no ser així els treballadors acudiran a l'autoritat laboral a denunciar un ERE que consideren que "no se subjecta per cap costat".

Els tècnics dels sindicats qüestionen la validesa dels motius al·legats per l'empresa -causes econòmiques, organitzatives i productives- i consideren que l'ERE "no té a on anar". En aquest sentit, creuen que es tracta d'una reducció de personal pura i dura" per "maximitzar beneficis", segons Serrano.