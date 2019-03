Treballadors de l'EMT anuncien vaga l'1 d'abril per protestar contra la "precària" convocatòria d'ocupació

Publicado 6/3/2019 16:32:16 CET

Plantegen aturades parcials de 08.00 hores a 10.00 hores, i de 18.00 hores a 20.00 hores, per als dies 25, 27 i 29 de març

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comitè d'empresa de l'EMT Palma ha aprovat dur a terme una sèrie d'actes reivindicatius, després de tenir coneixement que l'empresa "unilateralment" aprovi la convocatòria d'ocupació "més precària" que "ha existit mai" en aquesta empresa pública.

Segons han informat, la companyia pretén aprovar aquesta convocatòria en el Consell d'Administració d'aquest dijous, 7 de març, "sense el consens de la representació dels treballadors".

Tots els sindicats integrants del Comitè --USO, SATI, UGT, CCOO, CGT-- han coincidit a dir que "mai" no s'havia vist un procés de selecció de conductors "tan poc transparent, sense examen i beneficiant clarament a un perfil concret de treballadors, discriminant la resta de candidats".

Per això, el Comitè d'empresa en ple acudirà a la reunió del Consell d'Administració que tindrà lloc a les 11.00 hores d'aquest dijous a l'avantsala de Batlia de Cort per fer entrega d'un escrit de rebot a aquesta convocatòria, manifestant en el mateix que, de ser aprovat aquest procés tal com està presentat, convocarà aturades parcials i una vaga de 24 hores a partir de dia 1 d'abril de 2019.

Els aturs seran de dues hores de durada, de 08.00 hores a 10.00 hores, i de 18.00 hores a 20.00 hores, per als dies 25, 27 i 29 març.