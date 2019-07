Tres col·legis de Mallorca, seleccionats per participar al Programa de Lideratge per a l'Aprenentatge d'EduCaixa

Publicado 10/7/2019 14:35:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres centres educatius de Mallorca han estat seleccionats per participar al Programa Lideratge per a l'Aprenentatge d'EduCaixa, mitjançant el qual docents i directors de col·legis participen en jornades per empoderar els equips directius de centres escolars com a clau per a la transformació educativa, segons ha informat laCaixa en una nota.

Es tracta dels col·legis CEIP Talaiot (Manacor), CEIP Son Basca (Sa Pobla) i del Col·legi CIDE de Palma. Els tres centres escolars de Mallorca se sumen als altres 47 col·legis seleccionats per participar al programa que arrenca aquest dimecres en el Cosmocaixa de Barcelona amb l'objectiu d'empoderar els equips docents dels centres per aconseguir la transformació educativa.

TRES FASES

Les jornades són gratuïtes i les impulsen EduCaixa i l'Institute of Education (IOE) de la Universitat College London (UCL) i es dirigeixen a directors, caps d'estudi i responsables de centres que, durant tres dies, es nodriran dels tallers, formacions, sessions de treball en grup i de la posada en marxa de projectes de lideratge per al canvi als centres educatius.

En concret, el programa s'estructura en tres fases en les quals es generen unes creences compartides per comprendre els diferents models de lideratge, una segona fase en la qual desenvolupar teories d'acció i una tercera en la qual avaluar l'impacte dels projectes de lideratge així com planificar els següents passos.

Des d'EduCaixa han apuntat que el programa ofereix recursos en línia, programes educatius i més de 15.000 tallers que, durant 2018, van arribar a 2,4 milions d'alumnes i 8.385 escoles de tot l'Estat.