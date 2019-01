Tres metges de l'Hospital de Manacor denuncien un pacient al que acabaven d'intervenir per agressió i amenaces

Publicado 10/1/2019 16:59:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Metges de Balears (Comib) ha expressat la seva condemna per l'agressió a tres facultatius a l'Hospital de Manacor, que han denunciat un pacient al què acabaven d'operar per agressió, insults i amenaces.

Segons ha informat el Comib en un comunicat, els metges agredits, una cirurgiana, un cirurgià i un anestesista, han acudit aquest matí a la Comissaria de Policia de Manacor per interposar la denúncia contra l'individu que va protagonitzar l'atac, denúncia que han acompanyat amb els corresponents parts de lesions.

La presidenta del Comib, la doctora Manuela García Romero, ha fet arribar el suport de la institució col·legial als metges agredits i el rebuig i la repulsa per aquest nou atac a professionals sanitaris.

Els fets van ocórrer la tarda del passat dilluns 7 de gener, després d'una intervenció quirúrgica realitzada a un pacient, que es va desenvolupar amb èxit i sense complicacions.

Aquest pacient, quan es disposava a sortir de la sala de reanimació després de l'operació, va començar a mostrar-se agitat i va començar a amenaçar i insultar de mort al personal sanitari que l'atenia.

Els professionals van intentar calmar-lo amb la presència dels seus familiars, però en aquest moment l'home es va posar encara més agressiu i amenaçador; va copejar en la cara a un dels cirurgians que va intentar contenir-lo i va intentar agredir a l'altra cirurgiana que el va intervenir.

Aquesta doctora va haver de fugir del pacient, que la va perseguir pels passadissos de l'hospital fins que ella va poder refugiar-se en un bany. Finalment, la presència d'una patrulla de la Policia Nacional va aconseguir contenir l'actitud del pacient, pel que els agents van haver d'emmanillar-ho.

EFECTES DE L'ANESTÈSIA

Els facultatius descarten que l'actitud agressiva del pacient tingués relació amb els possibles efectes de l'anestèsia, ja que la intervenció es va desenvolupar segons el previst i ja havien estat neutralitzats els efectes de la mateixa a l'àrea de reanimació.

La cirurgiana que va haver de refugiar-se de l'atac del pacient en els banys de l'Hospital, fins a l'arribada de les forces de seguretat, ha manifestat que va viure l'agressió "amb angoixa i morta de por" ja que es va veure "impotent i totalment desprotegida" davant un comportament que "mai abans havia vist en un pacient".

La institució col·legial es personarà com a acusació particular en aquest cas, en defensa dels professionals atacats, i els oferirà el seu suport a través de l'Observatori d'Agressions del Col·legi de Metges, que recollirà aquesta nova agressió i efectuarà un seguiment del cas, com fa habitualment quan té coneixement d'actes violents contra professionals mèdics.