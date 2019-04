Tres ONG opten a la beca de viatge per a un periodista de la II Festa Solidària de l'APIB

Publicado 3/4/2019 17:29:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

AEA Solidària, Dentistas sobre Ruedas i Proem-Aid són les tres ONG candidates a rebre la beca de l'Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB) que s'obtindrà a partir dels diners recaptats a la II Festa Solidària de la Premsa Balear divendres que ve a les 22.30 hores en el Club Kaelum de Palma.

Segons ha informat l'APIB en un comunicat, tota la recaptació es destinarà a finançar el viatge d'un periodista amb una ONG balear en un projecte de cooperació internacional.

Aquest any la festa comptarà amb l'actuació del company Carlos Garrido, amb el seu monòleg 'Periodista blues'. L'entrada serà gratuïta i lliure fins a completar aforament.

A més, hi haurà sorteig de regals: una nit d'un hotel de quatre estels d'Iberostar per a dues persones en règim de tot inclòs, cinc bons familiars de tres mesos per al gimnàs i la piscina de la Universitat de les Illes Balears (UIB), una equipació completa del RCD Mallorca i deu ampolles d'acer inoxidable per conscienciar del no ús de plàstics.

En la passada edició, el públic va votar a la Fundació Vicente Ferrer com a beneficiària de la donació d'APIB. La periodista Lluc Alemany va obtenir la beca, dotada amb 500 euros, per viatjar a la Índia, on va elaborar diversos reportatges del treball de l'ONG en aquest país.