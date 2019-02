El Tribunal Suprem avala les gasolineres automàtiques a Balears al no exigir-los personal

Publicado 22/2/2019 11:37:58 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem ha donat la raó a les estacions de servei automàtiques al desestimar els recursos presentats per Balears i l'Associació d'Estacions de Servei de Balears (Aesba), en la qual exigien que aquest tipus de gasolineres comptessin amb personal per a poder operar.

Totes dues entitats van recórrer la sentència que va emetre el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) en la qual s'anul·lava l'article que obligava a totes les estacions a comptar amb personal. D'aquesta forma s'eliminaven les gasolineres automàtiques, que obrien la competència en el sector de la venda de carburants a les Illes.

La comunitat autònoma de Balears i Aesba van argumentar que es desatenia el consumidor. No obstant això, no van tenir en compte que els interessos dels consumidors resultaven perjudicats amb l'eliminació d'aquest tipus d'estacions, ja que es perdia un model de negoci que aportava competència al sector i disminuïa els preus a les Illes Balears (els més alts d'Espanya, segons el geoportal del Ministeri per a la Transició Ecològica).

"El procés judicial ha finalitzat, després de dos anys, amb el que semblava impossible: guanyar a l'Administració, a les estacions tradicionals i consolidar la llibertat de mercat i la lliure competència en el sector de la venda de carburants en tota Espanya", va sentenciar el president de l'Associació Nacional d'Estacions de Servei Automàtiques (Aesae), Manuel Jiménez Perona.

La patronal de les estacions automàtiques (Aesae) considera que les traves seguiran, però cada vegada seran més difícils de justificar, ja que la societat comença a veure el benefici de la competència en aquest sector, on, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), el consumidor pot estalviar uns 300 euros a l'any podent triar on repostar.