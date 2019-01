Troben a la fossa de Llucmajor a tres possibles víctimes republicanes afusellades l'any 1936

Publicado 11/1/2019 18:05:19 CET

Podrien ser Macià Salvà, del Coll d'en Rebassa, Antoni Oliver, natural de Pollença, i un tercer, Miquel Martorell, de Bunyola

PALMA DE MALLORCA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha informat aquest divendres de la troballa de tres cossos en la fossa del cementiri de Llucmajor que es correspondrien a "tres possibles víctimes" republicanes afusellades en 1936 de les quatre que s'estaven cercant en el cementiri del municipi.

L'exhumació va començar el dimarts passat a càrrec de la Societat Aranzadi, adjudicatària de les intervencions en fosses per part de la Conselleria.

En un comunicat de premsa, aquest departament del Govern ha informat que, segons la informació històrica que es disposa i segons apunta la causa judicial oberta, dos dels tres cossos trobats en el quadre 1 del cementiri es correspondrien a Macià Salvà, paleta del Coll d'en Rebassa de 32 anys, i a Antoni Oliver, natural de Pollença.

Per la seva banda, el tercer cos descobert seria el de Miquel Martorell, payés de 35 anys de Bunyola en l'exhumació dels quals encara s'està treballant.

En aquest sentit, la Conselleria ha apuntat que el quart cos per trobar podria correspondre a Sebastià Vidal, guàrdia civil natural de Santanyí de 53 anys el cos dels quals, previsiblement, es troba en el quadre dos del cementiri.

La Conselleria ha detallat que la localització dels cossos "coincideix amb el lloc on especifica la causa judicial" i presenten "lesions de projectils per arma de foc" com indicava l'autòpsia de 1936. A més, alguns cossos estan disposats de cap per avall i, segons apunten els arqueòlegs, quan es van enterrar "els cossos es van tallar altres enterraments anteriors".

Segons la informació històrica, entre els mesos d'octubre i desembre del 1936 aquestes quatre persones van ser afusellades entre el quilòmetre 19 i 20 de l'antiga carretera de Palma a Portocolom.

La Conselleria ha recordat que la fossa de Llucmajor és la dotzena acció per part de la cartera encapçalada per Fanny Tur d'aquesta legislatura, inclosa al Pla d'Actuacions aprovat des de l'entrada en vigor de la Llei per a la Recuperació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i el Franquisme.

Les exhumacions de Llucmajor se sumen als treballs realitzats en les fosses de Porreres, Montuïri, Alaró, Sant Ferran, Sencelles, Calvià, Marratxí, Pou de Sant Lluís a Porreres, Eivissa i Santa Maria. Així mateix, la Conselleria ha afirmat que s'ha realitzat un estudi de viabilitat a Son Coletes i en el cementiri de Bunyola, un fet que "obre la porta a possibles intervencions".