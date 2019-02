Truyol diu que Emaya neteja Cala Gamba dues vegades a l'any i que està a l'espera d'un informe sol·licitat a Costes

Publicado 20/2/2019 15:02:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Febr. (EUROPA PRESS) -

La regidora d'Ecologia i presidenta d'Emaya, Neus Truyol, ha explicat aquest dimecres que Emaya neteja Cala Gamba "dues vegades a l'any", i que ha imposat formes de reciclatge per a les restes de posidònia, entre altres mesures per tancar un cicle ecològic sostenible. A més, ha informat que Cort està a l'espera d'un informe de la Demarcació de Costes per continuar amb les actuacions.

Truyol ha fet aquestes declaracions en resposta a les afirmacions de la portaveu del Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Palma, Margalida Durán, que ha criticat aquest dimecres el "deplorable" estat del passeig de Cala Gamba i ha exigit a l'alcalde, Antoni Noguera, la "reparació immediata".

El passat mes d'octubre es va aprovar en el ple una proposició presentada pels 'populars' en la qual es demanava una comissió executiva formada per un equip tècnic municipal i un altre de Demarcació de Costes per elaborar pla de treball per tornar abans de sis mesos el passeig de Cala Gamba al seu estat inicial.