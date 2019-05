Truyol: "Els resultats de les generals no es repetiran el 26 de maig perquè MÉS és un partit fort a Balears"

Publicado 29/4/2019 13:09:20 CET

La número 2 de MÉS per Palma a les eleccions municipals, Neus Truyol, ha alertat aquest dilluns que els resultats de la coalició Veus Progressistes en les eleccions generals "no es reflectiran" en els comicis locals del 26 de maig ja que, segons ha considerat, la formació ecosoberanista -en referència a MÉS per Mallorca i MÉS per Palma- "és un partit molt fort" a Balears i a Palma.

Així s'ha expressat Truyol en declaracions als mitjans en les quals ha reiterat que la victòria dels partits d'esquerres en els comicis generals a Balears és "una bona notícia" encara que ha ressaltat que "ha guanyat el vot útil i el vot de la por" que, segons ha remarcat, "han capitalitzat Unides Podem i el PSOE".

"Els resultats de Veus Progressistes no es reflectiran d'aquí a un mes i mostra d'això és el que ha passat a la Comunitat Valenciana amb el nostre partit germà Compromís, que ha obtingut una gran diferència de resultats en les eleccions generals i en les autonòmiques", ha manifestat.

A més, ha demanat als partits d'esquerres que "mostrin la seva valentia" a nivell estatal i, en aquest sentit, els ha instat a formar un govern d'esquerres "per fer les polítiques d'esquerres" que demana la ciutadania.

"Estarem atents perquè els compromisos d'aquests partits es compleixin en els propers quatre anys de legislatura", ha resolt.