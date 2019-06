Truyol recorda que canvis en la mobilitat o el consum poden fer més palès la cura real del medi ambient

Publicado 8/6/2019 18:25:16 CET

La compra a granel o la reducció del vehicle privat són pràctiques que pot dur a terme la ciutadania per reduir la contaminació

PALMA DE MALLORCA, 8 Juny (EUROPA PRESS) -

La número 2 de MÉS-Estimam Palma al consistori de la capital balear i presidenta en funcions d'Emaya, Neus Truyol, ha assistit aquest dissabte a la Diada del Medi ambient, celebrada al carrer Blanquerna de Palma, on ha explicat que, malgrat que "existeixen problemes en l'àmbit global com el canvi climàtic, la ciutadania ha de conèixer les solucions locals relacionades amb canvis en la mobilitat o el consum".

"El canvi climàtic és un repte i un problema que tenim globalment, però en l'àmbit local es poden donar solucions que la ciutadania ha de conèixer", ha explicat la presidenta de l'entitat Emaya, col·laboradora juntament amb Cort de la celebració de la Diada.

Com ens movem a la ciutat --en referència a si anem a peu o amb cotxe--, o com comprem --en referència a si comprem a granel o consumim productes que contenen envasos de plàstic-- són gestos, que, segons Truyol, definiran el nostre impacte amb el medi ambient.

A més, i concretament relacionades amb les accions de consum, "els ciutadans han d'observar quin tipus de residus es generen a casa per a un menor impacte ambiental", ha comentat Truyol.

En aquest sentit, la presidenta d'Emaya ha explicat que "la Llei de residus o la Llei de Canvi Climàtic dutes a terme en aquesta legislatura són exemples de polítiques valentes i pioneres que serviran per posar data de caducitat al dièsel i als plàstics d'un sol ús que envaeixen les nostres cuines i el nostre dia a dia".

Finalment, Neus Truyol ha apuntat que les administracions també han de "posar límits la contaminació que suposa l'arribada massiva de persones en creuers", una cosa que la seva formació (Més per Mallorca) portava al programa electoral.

La setena edició de la Diada del Medi ambient, duta a terme aquest dissabte al carrer Blanquerna de Palma, ha registrat aquest any un rècord de participació, amb 58 entitats i més de 30 activitats que serviran per donar a conèixer a la ciutadania exemples de com ser més eficients a l'hora de cuidar el medi ambient.

"Hem de fer passos des de l'Administració i des de la individualitat per ser més efectius en la cura del medi ambient", ha conclòs Truyol.