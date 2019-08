UGT assegura que Inspecció de Treball investiga "irregularitats laborals" a les botigues de calçats Mari Paz de Palma

Publicado 1/8/2019 14:13:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Ag. (EUROPA PRESS) -

UGT ha assegurat aquest dijous que Inspecció de Treball està investigant "irregularitats laborals" a les botigues de calçat Mari Paz Palma arran d'una denúncia de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum del sindicat (FeSMC-UGT) per incomplir el "nucli dur" del conveni de comerç en el seu establiment del carrer Sant Miquel.

En una nota de premsa, FeSMC-UGT ha afegit que des del sindicat sospiten que els "abusos que s'estan cometent", al seu judici, amb les sis treballadores de la sabateria de Sant Miquel "també els sofreixen les prop de 30 empleades que la marca té en altres tres establiments".

En aquest sentit, han explicat que des de FeSMC-UGT han detectat incompliments de conveni com "la supressió d'un dels dos dies de lliurança setmanals, la realització de jornades de deu hores diàries durant tot l'any i la no permissió del descans dels 15 minuts al dia".

Així mateix, han denunciat que "a les empleades no se'ls comptabilitza com a temps de treball les tasques relacionades amb la preparació de la caixa ni amb la neteja del local, la qual cosa implica que acumulen unes dues hores extres a la setmana que no es remuneren".

D'altra banda, també critiquen "la contractació amb categories inferiors a les reals". "Totes les empleades excepte l'encarregada tenen contracte d'ajudant de dependenta malgrat realitzar tot tipus de tasques i l'encarregada té categoria de dependenta", han explicat.