UGT Balears s'uneix a la vaga d'aquest divendres convocada en Endesa contra la "precarización" laboral

Publicado 11/4/2019 18:17:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Secció Sindical d'UGT-FICA Endesa Balears ha manifestat aquest dijous el seu "total suport" a la vaga convocada per a aquest divendres a tots els centres de treball de l'elèctrica i, a més, ha mostrat el seu "rebuig" a la política de l'empresa ja que, segons han sostingut, "precaritza l'ocupació i aniquila drets i compromisos" ja adquirits.

Així ha informat el sindicat a través d'una nota de premsa en la qual han apuntat que l'aturada convocada per a aquest divendres serà "la primera de la història" que sigui de 24 hores i es realitzi a "totes" les empreses del grup Endesa.

Sobre els motius de la vaga, UGT ha assenyalat que l'elèctrica ha repartit "més de 30.000 milions d'euros" en dividends malgrat que els actius de l'empresa s'han vist reduïts "dràsticament" i la seva activitat s'ha limitat a Espanya i Portugal. En aquest sentit, han censurat la reducció de la plantilla i la "constant" subcontractació d'activitats pròpies.

"El resultat brut d'explotació ha crescut en els últims anys fruit d'una reducció continuada en les inversions, les despeses ordinàries, extraordinaris i d'explotació, així com una reducció constant de la plantilla", han manifestat des del sindicat, que han alertat que les circumstàncies suposen un "seriós risc" per a la continuïtat i viabilitat de l'empresa.

D'altra banda, UGT ha censurat la negociació del Conveni de l'empresa del qual han dit que "no té altre objectiu que el d'empitjorar les condicions laborals" del personal treballador en oferir propostes "molt per sota" de les actuals que, segons han defensat, "no concorden" amb els "excel·lents" resultats econòmics.