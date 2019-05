UGT denuncia "possibles" infraccions en dos processos de selecció de personal pel Consell de Formentera

Publicado 22/5/2019 16:26:15 CET

FORMENTERA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

El sindicat UGT ha denunciat públicament aquest dimecres "possibles" infraccions en dos processos de selecció de personal pel Consell de Formentera.

Segons han informat en un comunicat, UGT va presentar al desembre dues denúncies administratives en el Consell per sol·licitar la incoació d'una informació reservada sobre dos expedients "per si poguessin ser constitutives d'infracció de l'ordre jurídic".

En les denúncies, el sindicat posava de manifest que en dos processos de selecció de personal a través del SOIB, la manera de procedir per part del tribunal i de la Gerència del Consell "no s'ajustava als requisits d'igualtat, mèrit i capacitat" que ha de prevaler en tots els processos de selecció.

Amb anterioritat, han explicat des d'UGT, ja van recórrer l'oferta publicada en el SOIB en detectar una sèrie d'errors doncs se sol·licitava personal amb titulació inferior a la requerida. El Consell, han lamentat, "va fer cas omís i va seguir avanci amb el procediment".

Des d'UGT han assegurat no dubtar de la "capacitat, professionalitat i fiabilitat del SOIB", però sí "d'algunes pràctiques dubtoses que de vegades utilitza la Gerència del Consell de Formentera, amb el beneplàcit de la consellera de personal".

Segons han relatat en relació als casos, el gerent de la institució "no forma, ni pot formar part de l'òrgan de selecció" i el seu accés amb anterioritat al contingut de l'examen "constitueix una pràctica dubtosa i es llancen sospites sobre la neteja i transparència del procés selectiu, ja que s'obre la possibilitat que aquest contingut pogués haver estat a l'abast d'aspirants o persones interessades en el procés".

UGT també ha afirmat que no es va dir a totes les persones inscrites en el SOIB amb el perfil sol·licitat i interessades en el procés selectiu, per tant "no es va donar la igualtat d'oportunitats a tots els ciutadans, com estableix la normativa vigent per a l'ocupació d'ocupació pública".

El sindicat ha conclòs assegurant que es reserva el dret a emprendre "les mesures que consideri oportunes a favor del compliment de la igualtat, mèrit i capacitat de totes les persones que vulguin optar a qualsevol plaça en el Consell de Formentera".