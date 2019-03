UGT qualifica de "crítica" la situació de la Policia Local de Santa Margalida i demana que es prenguin mesures

Publicado 14/3/2019 12:51:19 CET

La plantilla ha passat de 39 efectius a 17 en set anys i asseguren que s'arribarà al punt "de no poder atendre el servei diari"

PALMA DE MALLORCA, 14 Març (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Empleades i Empleats dels Serveis Públics-UGT (FeSP-UGT) ha alertat aquest dijous que la situació de la plantilla de Policia Local de Santa Margalida s'ha tornat "crítica" per "la falta d'efectius que pateix en l'actualitat".

Segons han avisat, aquesta situació que "es veurà agreujada" si no es prenen "mesures urgents" per pal·liar "l'accelerat ritme de disminució d'efectius, la qual cosa podria portar a un col·lapse tècnic a curt termini".

Des de fa anys, expliquen, la plantilla està patint una pèrdua de recursos humans, reduint la seva capacitat operativa en un 56% (de 39 a 17 policies).

En aquest sentit, asseguren que aquesta situació està provocant "greus dificultats" per atendre requeriments dels ciutadans, incidències o esdeveniments. A més, també provoca que la Policia Local hagi perdut visibilitat davant el ciutadà i el distanciament del mateix.

Des del sindicat, asseveren, no obstant això, que el "veritablement preocupant" és que "si no s'adopten mesures urgents per corregir la fugida d'efectius", la Policia Local arribarà al punt "de no poder atendre el servei diari".

D'aquesta manera, asseguren que disposar de dues patrulles de policia local per torn sol durant la temporada alta (quatre mesos i mig), atenent els tres nuclis de població (Santa Margalida, Ca'n Picafort i Son Serra de Marina), necessita com a mínim 25 policies operatius.

Per contra, UGT incideix que actualment, el cos compta amb 17 agents operatius per atendre les 24 hores del servei els set dies de la setmana, havent-se tornat "la situació crítica i insostenible".

Per això, FeSP-UGT, amb la resta d'organitzacions sindicals, ha demanat que es prenguin "les mesures precises" per incrementar la plantilla i per "evitar que es produeixin sortides".