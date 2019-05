La UIB col·labora amb la Unió Europea en un projecte pilot sobre el control del mosquit tigre en zones urbanes

Publicado 22/5/2019 17:27:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

El grup d'investigació en Zoologia Aplicada i de la Conservació de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha estat seleccionat per participar en un projecte pilot del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Dolències (ECDC) sobre el control del mosquit tigre, 'Aedes albopictus', en zones urbanes.

Segons ha informat la UIB, el projecte té com a objectiu desenvolupar models que permetin establir una estratègia de control del mosquit tigre, una espècie que pot ser transmisora de virus, com, per exemple, Zika, dengue o el Chikungunya a Europa.

Els investigadors del grup d'investigació en Zoologia Aplicada i de la Conservació de la UIB, juntament amb l'Institut de Recherche pour li Développement (IRD, França) i la Consultoria Moscard Tigre (Mallorca) duran a terme el projecte entre els mesos de juny i setembre de 2019.

Així, durant tot l'estiu, l'equip de la UIB treballarà per obtenir estimacions de l'efectivitat dels mètodes de control del mosquit tigre, alhora que avaluarà la validesa del model desenvolupat per l'ECDC.

La reunió inicial d'aquest projecte pilot ha tingut lloc en la UIB aquest dimarts i dimecres i han participat representants de totes les institucions implicades.

En aquestes trobades han planificat la implementació del projecte pilot en diferents municipis de l'illa "tenint en compte els nivells d'abundància" del mosquit tigre i les accions de control que s'apliquen a cada municipi.

Segons han explicat des de la UIB, un dels aspectes més nous del projecte és avaluar l'efecte que té informar directament els ciutadans sobre els llocs de cria dels mosquits, "cosa que permet que el control als domicilis privats sigui més efectiu".