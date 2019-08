Unes 12.000 persones visiten l'espai cultural del Faro de la Mola, a Formentera, en el seu primer mes d'obertura

Publicado 7/8/2019 14:17:38 CET

FORMENTERA, 7 Ag. (EUROPA PRESS) -

L'espai cultural del Far de la Mola, a Formentera, ha rebut la visita d'unes 12.000 persones durant el seu primer mes d'obertura, segons ha informat el Consell Insular.

Aquest espai va obrir el passat 1 de juliol i durant la primera setmana unes 10.000 persones van conèixer la instal·lació amb les jornades de portes obertes dutes a terme. Durant les tres setmanes restants han passat pel centre 1.973 persones.

La consellera de Cultura, Susana Labrador, ha animat als ciutadans a visitar aquest espai per conèixer així la història de Formentera vinculada al mar i als fars.

L'edifici va ser projectat per Emili Pou i construït el 1861 i acull ara un espai cultural i de difusió del patrimoni marítim de Formentera que es divideix en dues àrees. D'una banda, s'ha instal·lat una mostra permanent amb el mar com a eix principal, amb temes com els senyals lumínics o la navegació. A més, hi ha una altra àrea reservada per a exposicions artístiques de caràcter temporal.

En aquest últim espai, des del 19 de juliol i fins al 12 d'octubre pot visitar-se una mostra dedicada a Erwin Broner.

El Consell ha recordat que el far pot ser visitat de dimarts a diumenge i és gratis per a residents a Formentera o aturats.