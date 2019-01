Unes 125 empreses de Balears hauran d'informar sobre el seu impacte mediambiental i la lluita contra la corrupció

Publicado 21/1/2019 14:18:22 CET

El president dels Auditors de Comptes de Balears, Julio Capella, ha assenyalat aquest dilluns que "unes 125 empreses de Balears hauran de subministrar informació detallada sobre les seves actuacions "contra la corrupció i el suborn", les mesures adoptades en favor de la igualtat de gènere i els efectes de la seva activitat en el medi ambient".

Segons ha informat el Col·legi d'Auditors de Balears en un comunicat, en el conjunt del país, prop de 2.000 societats es veuran obligades a elaborar cada exercici aquest estat d'informació no financera (EINF) i presentar-ho en el Registre Mercantil juntament amb els comptes anuals de la societat, segons estableix la Llei que modifica el Codi de Comerç.

La normativa ha estat aprovada pel Congrés dels Diputats i afecta empreses o grups societaris amb 500 treballadors o que siguin entitats d'interès públic amb independència de la seva grandària.

En cas que no siguin d'interès públic, han de complir els següents requisits: que l'actiu consolidat superi els 20 milions d'euros, que l'import net de la xifra anual de negocis sobrepassi els 40 milions d'euros i/o que el nombre mitjà de treballadors sigui superior a 250.

"Si aquestes entitats de Balears, obligades per aquesta llei a elaborar aquest informe, no presenten o verifiquen la informació no financera, podria suposar la no inscripció en el Registre Mercantil dels comptes anuals i la resta d'informació que les entitats estan obligades a dipositar, amb el consegüent perjudici per a l'entitat i els seus administradors", ha assenyalat Capella.

La modificació del Codi de Comerç té com a objectiu mesurar, supervisar i gestionar el rendiment i l'impacte de les companyies en qüestions socials, mediambientals i relatives al personal, bretxa salarial, respecte dels drets humans, assumptes relatius a la lluita contra la corrupció i el suborn.

Per tant, les empreses de Balears hauran d'incloure les polítiques de personal; mesures adoptades per garantir la igualtat de gènere, condicions de treball, respecte dels drets dels treballadors, salut i seguretat en el lloc de treball o política de diversitat en el Consell d'Administració, entre altres.