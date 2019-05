Unes 127 persones signen el manifest '#JoAmbNoguera' per demanar que segueixi com a alcalde després de les eleccions

Publicado 7/5/2019 17:43:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

Unes 127 persones han signat el manifest titulat '#JoAmbNoguera' en el qual els signants demanen que l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, segueixi en el seu càrrec després de les eleccions del proper 26 de maig.

Segons ha informat MÉS per Palma en un comunicat, el manifest destaca les polítiques aplicades per l'Ajuntament, com és "la prohibició del lloguer turístic en habitatges, la implantació de la recollida selectiva mòbil o la protecció del bosc de Can Tàpera", entre altres qüestions.

Entre els signants està el forner del Fornet de la Soca de Palma, Tomeu Arbona, el cantant d'Antònia Font, Pau Debón, l'actriu de 'Mai Neva a Ciutat' i de la companyia 'La Calòrica', Esther López i l'esritora Antonia Vicens.

Quant al món de la cultura han signat el manifest personalitats com el productor de cinema, Jaume Ripoll, els escriptors Biel Mesquida, Rosa Planas, Sebastià Bennasar i Sebastià Alzamora.

D'altra banda també han signat el manifest alcaldes de diverses ciutats del canvi com l'alcalde de Santiago, Martiño Noriega, el de Saragossa, Pedro Santisteve, l'exalcalde de Badalona, Dolors Sabater, la tinent d'alcalde de Barcelona, Janet Sanz i d'altra banda l'eurodiputada de Verds-Ale, Ana Miranda.

Noguera també rep el suport d'activistes de diferents col·lectius, com la presidenta de la Federació d'Associacions d'Iberoamèrica, Isabel Oviedo, el cooperant Enric Gonyalons, els activistes veïnals, Joan Josep Forteza, Edita Navarro, Alejandro Segura o Llucia Munar, entre uns altres.