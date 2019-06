Unes deu persones acudeixen a la manifestació d'Amnistia Internacional per recordar la massacre de Tiananmen

Publicado 4/6/2019 18:33:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

Unes deu persones han acudit aquest dimarts a Palma a una manifestació convocada per Amnistia Internacional (AI) amb motiu del 30è aniversari de la repressió del Govern xinès contra les protestes dirigides per estudiants a la Plaça de Tiananmen.

Des de l'entitat, que s'ha manifestat sota el lema 'Manifestació a favor de la veritat, la justícia i la reparació', han recordat que el 4 de juny de 1989 milers d'estudiants pacífics van ser abatuts per l'Exèrcit Popular d'Alliberament xinès quan "simplement exigien democràcia".

"30 anys després no se sap quantes persones van morir aquests dies, i a això es van sumar les nombroses persecucions en forma de detencions, tortures i penes de presó després de judicis injusts", ha lamentat un dels representants d'AI.

Així mateix, ha criticat que "el govern xinès mai no hagi acceptat responsabilitats ni permès una investigació independent sobre l'ocorregut aquella nit" i ha assegurat que "és un tema tabú a la Xina continental, on la joventut no ha sentit parlar d'això".