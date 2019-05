Unides Podem aposta per la creació d'un Institut Balear de l'Energia

Actualizado 22/5/2019 14:37:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La número quatre d'Unides Podem en les llistes al Parlament, Esperança Sans, ha explicat aquest dimecres en una roda de premsa duta a terme al Parc Bit, que la seva formació proposa la creació d'un Institut Balear de l'Energia, una institució que comptaria amb un departament d'investigació i desenvolupament per millorar l'eficàcia i eficiència energètica.

Segons ha informat el partit en un comunicat, l'Institut comptaria amb una revista de codi obert per a joves investigadors, ja que segons Sans, aquest col·lectiu té problemes per publicar els resultats dels seus estudis.

Per la seva banda, el candidat de la formació a la presidència del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha explicat que la mesura respon la voluntat de la formació per implantar un nou model productiu basat en reforçar el sector primari, la sobirania alimentària i per una aposta ferma en energies renovables en la investigació i el desenvolupament.

El candidat ha explicat que per a la formació és "essencial" que el "canvi de model productiu es basi en aquests tres eixos per poder garantir un futur sostenible.

Des del punt de vista de Yllanes, el model productiu que ha tingut Balears s'ha basat essencialment "en una activitat que els països de la costa sud de la Mediterrània han demostrat que és molt volàtil: el turisme". Per això, Unides Podem vol diversificar el model perquè la renda per càpita "torni a situar-se en la mitjana estatal".