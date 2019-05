Unides Podem promet impulsar l'educació gratuïta, incloent l'etapa 0-3 anys i la universitària

Publicado 20/5/2019 14:34:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

Unides Podem ha promès, en el marc de les eleccions d'aquest diumenge 26 de maig, "impulsar l'educació gratuïta en totes les etapes", incloent-hi l'etapa del 0-3 anys i la universitària.

El candidat al Govern, Juan Pedro Yllanes, ha explicat, després de la seva reunió amb representants de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que la intenció del seu partit és "apostar per l'educació pública". "Ens preocupem per l'educació de 0-3 anys, que volem que sigui gratuïta, per l'educació de primària i secundària, on volem que els llibres de text siguin gratuïts i acabar amb els barracons, però també ens importa l'educació universitària on s'ha d'apostar per la qualitat", ha asseverat.

Així, ha assegurat que "independentment" dels diners de cada família, tots han de tenir "les mateixes oportunitats per formar-se", perquè, segons ha afegit, "és el primer pas per tenir treballs qualificats i diversificar el nostre model" i "la UIB és un element vertebrador de l'educació i cal fomentar la col·laboració".

En l'acte, també ha intervingut la candidata al Consell de Mallorca de la formació, Aurora Ribot, que ha remarcat que aquesta legislatura ja han apostat "per una educació per a les persones majors amb col·laboració" amb la Universitat Oberta de Majors i ha dit que continuaran "en aquesta línia".

Pel seu costat, la número u al Parlament per Eivissa, Gloria Santiago, ha remarcat que "la joventut és un sector important que s'ha tingut poc en compte, i que la joventut compromesa amb el feminisme i l'ecologisme necessita sortides i oportunitats".

A més, ha assegurat que "a Eivissa tenen "un problema molt gran" amb "la massificació de les aules". "Apostem per una inversió que disminueixi aquesta massificació, que hi hagi ràtios decents i eliminar els barracons", ha assenyalat.