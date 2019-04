Uns 1.700 joves assisteixen a la xerrada de Pedro García i de Miriam Fernández sobre superació personal i assetjament a

Publicado 3/4/2019 16:52:52 CET

Prop de 1.700 joves han assistit a la presentació de la primera edició del projecte 'Kliquers' en el Palau de Congressos de Palma en la qual el 'coach' Pedro García Aguado i la cantant Miriam Fernández han compartit els seus testimoniatges sobre superació personal i assetjament escolar.

Així ha informat l'organització a través d'un comunicat en el qual han detallat que en la jornada, organitzada per la Fundació Lo que de verdad importa (Lqdvi), els participants van treballar valors com la superació, la tolerància o l'empatia a més de plantejar-se reptes a través de 'sketches'.

La coordinadora de Projectes de la Fundació Lqdvi, Carolina Barrantes, ha explicat que és la primera vegada que el projecte arriba a Palma. "De la mà de Pedro i Miriam s'aporten eines perquè els adolescents desenvolupin els seus talents i la seva intel·ligència emocional", ha manifestat.

El projecte 'Kliquers', llançat per la Fundació Lo que de verdad importa, es basa a complementar la formació acadèmica d'adolescents a través d'esdeveniments lúdics "amb valors" que aportin eines per enfrontar-se a diverses problemàtiques a les quals els joves han de fer front, com la violència de gènere, l'assetjament escolar o el consum de drogues i alcohol.