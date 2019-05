Uns 500 alumnes de primària de Manacor gaudiran del concert didàctic de la Fundació Orquestra Simfònica

Publicado 20/5/2019 16:35:26 CET

Uns 500 alumnes de primària de Manacor assistiran a les 12.00 hores del dimecres al concert didàctic 'La Pastoral de Ludwig van Beethoven' de l'Orquestra Simfònica de Balears.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat, l'espectacle didàctic que la Simfònica ofereix des de fa més de quinze anys tindrà lloc a l'Auditori de Manacor.

La Pastoral serà la producció de l'Orquestra per al curs 2018-2019 dirigida als escolars. Amb aquest concert pedagògic es pretén donar a conèixer què és la música programàtica mitjançant l'audició i explicació de la Simfonia n.6 Op.68 'Pastoral' de Ludwig van Beethoven.

La música programàtica, que és una música supeditada a un programa extramusical, permet connectar amb els joves espectadors d'una manera més natural, ja que apel·la a llenguatges explícits i altres sentits com la vista.

La idea principal és fomentar l'experiència musical en viu a partir d'obres mestres de la història de la música, a més de treballar el context històric i artístic, els instruments que formen l'orquestració de les obres seleccionades, i elements del llenguatge de la partitura, entre d'altres.

Per reforçar aquest objectiu, no es tracta d'un concert a l'ús sinó que cerca la implicació directa del públic tant al moment de l'actuació com en la fase de preparació prèvia.

Aquesta implicació de l'alumnat consta de dues participacions. D'una banda, es preveu la projecció de dibuixos realitzats pels estudiants en la fase prèvia, en els quals es reflecteixin les escenes evocades per la música en aquesta simfonia 'Pastoral' i, d'altra banda, al moment del concert l'alumnat cantarà els diferents temes de cada moviment de la simfonia amb l'orquestra, prèvia audició del moviment complet.

Amb aquests procediments es permet consolidar els objectius pedagògics i establir també una relació de complicitat i proximitat públic-orquestra.

La proposta, seleccionada per la Fundació Orquestra Simfònica de Balears, va ser presentada per Bernat Quetglas, qui assumirà també la direcció musical.

Aquesta iniciativa, coordinada per la Fundació i la Direcció general de Cultura, respon els objectius del Pla de Cultura, com són programacions adaptades als diferents sectors de públic, desenvolupament de programes didàctics adaptats a les diferents edats, i programes específics per a estudiants.