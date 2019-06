Uns cinquanta comerciants de Marratxí assisteixen a un curs sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques

Publicado 4/6/2019 20:03:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

Prop d'una cinquantena de comerciants han assistit aquest dimarts a un curs presencial sobre dispensació responsable d'alcohol, impartit per tècnics de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) i l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament, segons ha informat el Consistori.

El curs culmina una formació que els venedors han rebut per part de l'IMAS, per la qual cosa podran rebre la corresponent certificació. Així mateix, la formació es dirigeix a totes les persones que treballen en llocs en els quals se serveixen begudes alcohòliques, especialment per a persones que dispensin a les barres que es disposen durant les festes municipals.

Des del Consistori han recordat que, el 2018, es va aprovar una ordenança municipal per regular la promoció, venda i consum de begudes alcohòliques que, entre altres qüestions, obliga venedors d'alcohol en festes a participar en un curs sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques.

CAMPANYA DE CONSUM RESPONSABLE

Cal recordar que el Consistori 'marratxiner' celebra entre el 21 i el 30 de juny les Festes de Sant Marçal que, en l'edició de l'any passat, va promocionar una campanya de consum responsable d'alcohol sota el títol 'A Marratxí, zero botellots, zero venda a menors, zero molèsties'.

Finalment, l'Ajuntament ha avançat que aquest dijous tindrà lloc una nova sessió formativa presencial en la qual es preveu la participació de cinquanta venedors més.