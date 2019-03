Uns nou esportistes d'elit participaran aquest 2019 al programa 'Els valors de l'esport' del Consell

Publicado 6/3/2019 17:41:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de nou esportistes d'elit participaran aquest 2019 al programa 'Els valors de l'esport', que comença aquest any la segona edició impulsat des del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.

Segons ha informat la Institució insular en un comunicat, es tracta de Mavi Garcia, Brigitte Yagüe, Joan Pau Segura, Pedro González, Toni Quiñonero, Tòfol Castanyer, Bel Calero, Carlos López i Joan Reinoso.

Tots ells formen l'equip d'esportistes que impartiran en escoles, associació de pares i mares, clubs, ajuntaments i qualsevol entitat interessada unes 40 xerrades en tot Mallorca per donar a conèixer els valors que aporta l'esport.

Cadascun d'aquests esportistes de referència tractarà a les seves xerrades diferents aspectes entorn dels valors de l'esport, que estan relacionats amb la seva experiència personal i professional: des del món del motocròs, Joan Segura abordarà "com superar les pròpies pors"; l'excursionista Pedro González aposta per "si creus en el teu somni t'arrisques a aconseguir-lo"; el ciclista Joan Reinoso assegura que "no hi ha reptes impossibles"; la ciclista Mavi Garcia parlarà sobre "la lluita constant de l'esportista" i el triatleta Carlos López de "com superar les barreres i aconseguir els somnis".

"El que vull és fer arribar als joves que entre els somnis i la realitat no hi ha tanta distància", ha explicat la taekwondista Brigitte Yagüe, al que ha afegit que "a poc a poc es poden anar aconseguint amb treball, esforç i dedicació".

Per a Toni Quiñonero, que practica el skate amb cadira, l'important és parlar en termes "d'igualtat i de camaraderia dins del món de l'esport, que no s'ha de trepitjar ningú. No es pot fer el que sigui per aconseguir els objectius". "Jo vaig en cadira de rodes però hi ha molts esports que tenen rodes i al final tots caiem, ens fem mal i necessitem un cop de mà per aixecar-nos", ha afegit.

Tòfol Castanyer repeteix experiència al programa i assegura que cada vegada més li "apassiona transmetre valors als nens". "Crec que que el camí que ha pres el Consell és molt adequat i aquest any s'aposta per mostrar la normalitat dins de l'esport discapacitat i la superació que tenen els esportistes, així com la igualtat home-dona en la pràctica esportiva", ha destacat.

Per a Bel Calero, professora i corredora de muntanya, "formar part d'aquest cartell d'esportistes fa vertigen". "El meu lema és l'esport des de la igualtat d'oportunitats. Incidir en la igualtat al món de l'esport és molt important i vull compartir la meva experiència primer com a futbolista de primera divisió i ara en aquesta etapa nova", ha apuntat.

Brigitte Yagüe, Toni Quiñonero, Tòfol Castanyer i Bel Calero han estat presents aquest migdia al Centre Cultural la Misericòrdia a l'acte de presentació de la segona edició del programa, acompanyant el vicepresident primer i conseller insular de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles i la directora insular d'Esports, Margalida Portells.

Miralles ha destacat l'objectiu d'aquest programa "que cerca apropar nens i joves a través d'esportistes d'elit que, a més, no practiquen esports majoritaris. I sobretot posar èmfasi en la importància de parlar d'igualtat i d'inclusió al món de l'esport, uns valors que han d'anar de la mà del foment de la pràctica esportiva".